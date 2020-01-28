Крем-восстановитель для гладких кож Quick Color TARRAGO, флакон стекло, 25 мл.

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Состав: эмульгатор, воски, пигмент, акриловые полимеры.
Комплектация: флакон с краской, аппликатор для нанесения краски, коробка.
Перед использованием, протестируйте на незаметном участке на соответствие цвета и проникание в кожу. Если эффект правильный, можно приступать к дальнейшей обработке изделия.
На заметку!
Ориентировочный расход при окрашивании:
ВАЖНО! Без должной подготовки поверхности кожи перед окраской, нет смысла красить изделие. Краска держаться НЕ БУДЕТ! Для получения профессионального результата, следуйте инструкции и используйте профессиональные средства, предназначенные для данного процесса.
Расход примерный: 25 мл. на 1 м2 (одно автомобильное сиденье, одна пара ботинок/туфель, детская короткая куртка, портфель/сумка, 2 стула (спинка + сиденье), крышка небольшого стола обтянутого кожей). Нужно учитывать, что при кардинальном изменении цвета (из тёмного в светлое и наоборот) расход краски увеличивается за счет увеличения слоёв прокраски, что может повлиять на износостойкости окраски.
ВНИМАНИЕ! Не наносить толстым слоем, т.к. краситель начнет растрескиваться и слезать.