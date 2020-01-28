Крем-восстановитель для гладких кож Quick Color TARRAGO, флакон стекло, 25 мл.

Эффективно затирает и удаляет "бархатистость" кожи в изношенных местах, восстанавливает цвет и гладкую поверхность кожи.

Средство предназначено для профессиональных работ в мастерских и в домашних условиях.

Полуматовая, не подходит для глянцевых кож.

После нанесения кожа становится гладкой и эластичной.

Крем-восстановитель придает водоотталкивающие свойства поверхности.

Применяется для изделия из гладких кож, а именно: обувь, одежда, кожгалантерея, сумки, мебель, кожаные салоны автомобилей и т.п.

Продлевает срок службы и способствует сохранению первоначального внешнего вида изделиям.

Состав: эмульгатор, воски, пигмент, акриловые полимеры.

Комплектация: флакон с краской, аппликатор для нанесения краски, коробка.



Перед использованием, протестируйте на незаметном участке на соответствие цвета и проникание в кожу. Если эффект правильный, можно приступать к дальнейшей обработке изделия.



На заметку!



Если Вы не смогли подобрать оттенок из имеющейся гаммы, то путем смешивания нескольких цветов можно добиться желаемого оттенка.

Для более детального подбора цвета рекомендуется проверить цвет на маленьком участке изделия и дождаться высыхания краски.

После обработки тонких кож, кожа может потерять способность дышать.

После полной окраски и просушки изделия для окончательной обработки рекомендуется обработать поверхность бальзамом или кремом для ухода.





Ориентировочный расход при окрашивании:

ВАЖНО! Без должной подготовки поверхности кожи перед окраской, нет смысла красить изделие. Краска держаться НЕ БУДЕТ! Для получения профессионального результата, следуйте инструкции и используйте профессиональные средства, предназначенные для данного процесса.

Расход примерный: 25 мл. на 1 м2 (одно автомобильное сиденье, одна пара ботинок/туфель, детская короткая куртка, портфель/сумка, 2 стула (спинка + сиденье), крышка небольшого стола обтянутого кожей). Нужно учитывать, что при кардинальном изменении цвета (из тёмного в светлое и наоборот) расход краски увеличивается за счет увеличения слоёв прокраски, что может повлиять на износостойкости окраски.



