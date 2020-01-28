Maggut
+7(495) 790-36-348-800-770-04-25
Время работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб-Вс: 10:00-18:00
Заказать обратный звонок info@maggut.ru БОНУС за отзыв
Корзина 0 0 руб.
Москва
Ваш город Москва?

Оплата
при
получении

Гибкая
система
скидок

Доставка
по всей
России

Предыдущий товар
Следующий товар
Крем-восстановитель для гладких кож Quick Color TARRAGO, флакон стекло, 25 мл.
Нажмите на изображение для увеличения
Из-за индивидуальных настроек вашего монитора возможны расхождения в точности передачи цвета.
Артикул: TDC83/006

Крем-восстановитель для гладких кож Quick Color TARRAGO, флакон стекло, 25 мл.

413 руб.

Профессиональный крем-восстановитель для гладкой натуральной и синтетической кожи. Используется для восстановления и обновления цвета и поврежденного лицевого слоя кожи. Может использоваться для перекраски изделий. Не подходит для замшевых кож.
Обращаем Ваше внимание: цвета металлик ДОРОЖЕ!

Цвет: 006 (dark brown) тёмно-коричневый
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Сообщить о поступлении
Сообщить о поступлении товара
Ваша заявка принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка...
Действующие скидки
Название Скидка Скидка, % Бонусы
Пополнение бонусного счета (0) 0 0 8
Категории: Гладкой кожи Изделия из белой кожи Перламутровые кожи Гладкая кожа Урезы, Ранты, каблуки, подошвы из кожи Ремонт повреждений на коже Перекраска кожи
  • Эффективно затирает и удаляет "бархатистость" кожи в изношенных местах, восстанавливает цвет и гладкую поверхность кожи.
  • Средство предназначено для профессиональных работ в мастерских и в домашних условиях.
  • Полуматовая, не подходит для глянцевых кож.
  • После нанесения кожа становится гладкой и эластичной.
  • Крем-восстановитель придает водоотталкивающие свойства поверхности.
  • Применяется для изделия из гладких кож, а именно: обувь, одежда, кожгалантерея, сумки, мебель, кожаные салоны автомобилей и т.п.
  • Продлевает срок службы и способствует сохранению первоначального внешнего вида изделиям.

Состав: эмульгатор, воски, пигмент, акриловые полимеры. 

Комплектация: флакон с краской, аппликатор для нанесения краски, коробка.

Перед использованием, протестируйте на незаметном участке на соответствие цвета и проникание в кожу. Если эффект правильный, можно приступать к дальнейшей обработке изделия.

На заметку!

  • Если Вы не смогли подобрать оттенок из имеющейся гаммы, то путем смешивания нескольких цветов можно добиться желаемого оттенка. 
  • Для более детального подбора цвета рекомендуется проверить цвет на маленьком участке изделия и дождаться высыхания краски. 
  • После обработки тонких кож, кожа может потерять способность дышать.
  • После полной окраски и просушки изделия для окончательной обработки рекомендуется обработать поверхность бальзамом или кремом для ухода.


Ориентировочный расход при окрашивании:
ВАЖНО! Без должной подготовки поверхности кожи перед окраской, нет смысла красить изделие. Краска держаться НЕ БУДЕТ! Для получения профессионального результата, следуйте инструкции и используйте профессиональные средства, предназначенные для данного процесса.

Расход примерный: 25 мл. на 1 м2 (одно автомобильное сиденье, одна пара ботинок/туфель, детская короткая куртка, портфель/сумка, 2 стула (спинка + сиденье), крышка небольшого стола обтянутого кожей). Нужно учитывать, что при кардинальном изменении цвета (из тёмного в светлое и наоборот) расход краски увеличивается за счет увеличения слоёв прокраски, что может повлиять на износостойкости окраски.


Для материалов
гладкая кожа, перламутровая кожа, искусственная кожа, синтетические материалы
Сфера применения
Обувь, Одежда, Кожгалантерея, Кожаная мебель, Кожаный автосалон
Виды повреждений
Поверхностные царапины, Потёртости без углублений, Стёрлась краска (локально), Выцвела краска (локально)
Свойства
восстанавливает верхний слой, устраняет потертости, освежает цвет
Эффект
обновление цвета, восстановление цвета, перекраска, подкраска, полуматовый блеск, защита от грязи и воды
Упаковка
Коробка, Стекло
Цвет
006 (dark brown) тёмно-коричневый
009 (amber brown) янтарно-коричневый
012 (red) красный
017 (navy) тёмно-синий
018 (black) чёрный
024 rose / розовый
031 (lemon) ярко-желтый
033 (dark green) темно-зелёный
036 (marfil ivory) светло-бежевый
039 (medium brown) средне-коричневый
047 (dark taupe gray) тёмно-серый
049 cognac / коньяк
052 nevada / невада
054 (aubergine) тёмно-лиловый
056 (morello cherry) тёмно-вишневый
102 (bright red) ярко-красный
123 (gabardine) антрацитовый
501 (silver) серебряный
502 (antigue silver) подстарено-серебряный
503 (gold) золотой
504 (old gold) бронзовый
506 (platinum) платиновый
507 (high gold) ярко-золотой
601 (white) белый
602 (oyster) бело-серый
604 (smoke) дымчатый
605 (parchment) бело-бежевый
606 (dark beige) тёмно-бежевый
607 (string) бечёвка
608 (camel) бежево-коричневый
609 (lion) тёмно-песочный
610 (sand-coloured) песочный
612 (wood) коньячный
613 (cocoa) шоколадный
616 (cream lemon) кремовый лимон
617 (sulphur) сера
618 (rod) жёлтый
619 (yellow ochre) желтая охра
620 (amber) тёмно-оранжевый
621 (apricot) абрикос
622 (tigerlily) тигровая лилия
623 (rose cloud) розовый
624 (pale pink) бледно-розовый
625 (orchid) барби розовый
626 (wild rose) тёмно-розовый
627 (carmine) карминовый
630 (prune) слива
631 (wine) бордовый
632 (garnet) гранат
633 (purple) фиолетовый
634 (mulberry purple) черничный
635 (ice blue) серо-голубой
636 (sky) голубой
637 (aguamarine) аквамарин
638 (baby blue) светло-голубой
639 (stewardess) светло-синий
640 (classic blue) ярко-синий
641 (overseas) ультрамарин
642 (blue) синий
644 (caribbean blue) лазурный
645 (turguoise) небесно синий
646 (lint) драка
647 (willow green) зелёная ива
648 (kiwi green) зелёный киви
649 (spinach green) салатовый
650 (intense green) ярко-зелёный
651 (forest green) зелёный
653 (olive) оливковый
654 (off white) серо-бежевый
655 (light grey) светло-серый
656 (grey) серый
657 (dark mink) тёмная норка
658 (earth) темно-серый
660 (pink beige) бежево-розовый
661 (natural leather) бежевый
662 (biscuit) светло-коричневый
663 (hazel) ореховый
664 (bronzed brown) медно-коричневый
665 (medium tabacco brown) табачный
666 (habano) тёмно-коричневый
667 (cordovan) кордован
668 (dark mahogany) тёмно-красное дерево
669 (hunting green) зелёный хаки
670 (luxury orange) оранжевый
671 (salmon) сёмга
672 (purplish) тёмно-фиолетовый
673 (blue base) синий
674 (applel green) зеленое яблоко
Объем
25 мл
Срок годности
10 лет
Торговая марка
Tarrago
Страна производитель
Испания
Назначение
Краситель кроющий
Loading...
  • Провести очистку реставрируемого участка от загрязнений и лишних частиц материала.
  • Обезжирить очистителем для кожи.
  • Перед применением флакон взболтать до получения однородного цвета.
  • Наносить тонким слоем на поврежденную поверхность втирая с помощью губки. При необходимости нанесите второй тонкий слой.
  • Дать высохнуть.
  • После высыхания не пачкается.
  • Для выравнивания окраски обработать изделие бальзамом или воскосодержащими кремами и отполировать для придания блеска.

ВНИМАНИЕ! Не наносить толстым слоем, т.к. краситель начнет растрескиваться и слезать.


Покупатели, которые приобрели Крем-восстановитель для гладких кож Quick Color TARRAGO, флакон стекло, 25 мл., также купили
+ ПОДАРОК
Жидкая кожа МАСТЕР СИТИ для гладких кож, флакон с кисточкой, 20 мл.
избранное сравнить
Жидкая кожа МАСТЕР СИТИ для гладких кож, флакон с кисточкой, 20 мл.
(5731)
В наличии
299 руб.
+ ПОДАРОК
Жидкая кожа МАСТЕР СИТИ для гладких кож, туба, 30 мл.
избранное сравнить
Жидкая кожа МАСТЕР СИТИ для гладких кож, туба, 30 мл.
(3409)
В наличии
340 руб.
Краситель для любых гладких кож Color Dye TARRAGO, стеклянный флакон, 25 мл.
избранное сравнить
Краситель для любых гладких кож Color Dye TARRAGO, стеклянный флакон, 25 мл.
(1434)
В наличии
455 руб.
Крем для обуви Shoe Cream TARRAGO, цветной, банка стекло, 50 мл.
избранное сравнить
Крем для обуви Shoe Cream TARRAGO, цветной, банка стекло, 50 мл.
(1889)
В наличии
234 руб.
Очиститель серия "ПРОФ" CONDITIONER, флакон, 5, 15, 30, 55, 125 мл.
избранное сравнить
Очиститель серия "ПРОФ" CONDITIONER, флакон, 5, 15, 30, 55, 125 мл.
(533)
В наличии
119 руб.
Наждачная бумага для реставрационных работ, влагостойкая, 7х11,5 см.
избранное сравнить
Наждачная бумага для реставрационных работ, влагостойкая, 7х11,5 см.
(947)
В наличии
10 руб.
Аппликатор для нанесения крема и краски TARRAGO.
избранное сравнить
Аппликатор для нанесения крема и краски TARRAGO.
(631)
В наличии
20 руб.
Крем-восстановитель для гладких кож Juvacuir SAPHIR, пластиковый флакон, 75 мл.
избранное сравнить
Крем-восстановитель для гладких кож Juvacuir SAPHIR, пластиковый флакон, 75 мл.
(1366)
В наличии
784 руб.
Ретушь мебельная МАСТЕР СИТИ, флакон с кисточкой, 20 мл., цветной.
избранное сравнить
Ретушь мебельная МАСТЕР СИТИ, флакон с кисточкой, 20 мл., цветной.
(407)
В наличии
136 руб.
Краситель для любых гладких кож серия "ПРОФ" COLOR DYE, флакон, 5, 15, 30, 50, 125 мл.
избранное сравнить
Краситель для любых гладких кож серия "ПРОФ" COLOR DYE, флакон, 5, 15, 30, 50, 125 мл.
(1218)
В наличии
133 руб.
Финишное МАТОВОЕ покрытие серия "ПРОФ", 5, 15, 30, 55, 125 мл., Finishing MATE для всех видов натуральных и синтетических гладких кож, флакон.
избранное сравнить
Финишное МАТОВОЕ покрытие серия "ПРОФ", 5, 15, 30, 55, 125 мл., Finishing MATE для всех видов натуральных и синтетических гладких кож, флакон.
(581)
В наличии
44 руб.
Аэрозоль для замши Nubuck Suede Renovator TARRAGO 250 мл.
избранное сравнить
Аэрозоль для замши Nubuck Suede Renovator TARRAGO 250 мл.
(1990)
В наличии
391 руб.
Восстановитель для гладких кож Creme Renovatrice SAPHIR (жидкая кожа), тюбик, 25 мл.
избранное сравнить
Восстановитель для гладких кож Creme Renovatrice SAPHIR (жидкая кожа), тюбик, 25 мл.
(2102)
В наличии
544 руб.
Маркер мебельный спиртовой МАСТЕР СИТИ, 3 мл., цветной.
избранное сравнить
Маркер мебельный спиртовой МАСТЕР СИТИ, 3 мл., цветной.
(996)
В наличии
99 руб.
Чистящее средство для очищения кожи перед окраской или перекрашиванием Leder - Reiniger MORELLO.
избранное сравнить
Чистящее средство для очищения кожи перед окраской или перекрашиванием Leder - Reiniger MORELLO.
(297)
В наличии
109 руб.
Грунтовка (основа) серия "ПРОФ" Primer подготовка к покраске для натуральных гладких кож, флакон, 5П, 15, 30, 55, 125 мл.
избранное сравнить
Грунтовка (основа) серия "ПРОФ" Primer подготовка к покраске для натуральных гладких кож, флакон, 5П, 15, 30, 55, 125 мл.
(560)
В наличии
96 руб.
Краситель проникающий серия "ПРОФ" для натуральной и синтетической гладкой кожи Penetrating Dye, флакон, 5П, 15, 30, 55, 125 мл.
избранное сравнить
Краситель проникающий серия "ПРОФ" для натуральной и синтетической гладкой кожи Penetrating Dye, флакон, 5П, 15, 30, 55, 125 мл.
(526)
В наличии
70 руб.
Шпатель малый МАСТЕР СИТИ.
избранное сравнить
Шпатель малый МАСТЕР СИТИ.
(630)
В наличии
20 руб.
Финишное ГЛЯНЦЕВОЕ покрытие серия "ПРОФ", 5, 15, 30, 55, 125 мл., Finishing BRILLANTE для всех видов натуральных и синтетических гладких кож, флакон.
избранное сравнить
Финишное ГЛЯНЦЕВОЕ покрытие серия "ПРОФ", 5, 15, 30, 55, 125 мл., Finishing BRILLANTE для всех видов натуральных и синтетических гладких кож, флакон.
(436)
В наличии
101 руб.
Краситель проникающий для любых материалов Teinture francaise SAPHIR, пластиковый флакон и кисточкой, 50 мл.
избранное сравнить
Краситель проникающий для любых материалов Teinture francaise SAPHIR, пластиковый флакон и кисточкой, 50 мл.
(733)
В наличии
768 руб.
Рекомендуем посмотреть
Очиститель серия "ПРОФ" CONDITIONER, флакон, 5, 15, 30, 55, 125 мл.
избранное сравнить
Очиститель серия "ПРОФ" CONDITIONER, флакон, 5, 15, 30, 55, 125 мл.
(533)
В наличии
119 руб.
Малярная клейкая лента креповая Магия Гуталина, 25 мм * 10 м.
избранное сравнить
Малярная клейкая лента креповая Магия Гуталина, 25 мм * 10 м.
(242)
В наличии
30 руб.
Перчатки нитриловые смотровые неопудренные Nitrimax ARCHDALE.
избранное сравнить
Перчатки нитриловые смотровые неопудренные Nitrimax ARCHDALE.
(588)
В наличии
22 руб.
Аппликатор для нанесения крема и краски TARRAGO.
избранное сравнить
Аппликатор для нанесения крема и краски TARRAGO.
(631)
В наличии
20 руб.
Крем банка для гладкой кожи Creme Surfine SAPHIR, цветной, банка стекло, 50 мл.
избранное сравнить
Крем банка для гладкой кожи Creme Surfine SAPHIR, цветной, банка стекло, 50 мл.
(1761)
В наличии
432 руб.
Крем для обуви Shoe Cream TARRAGO, цветной, банка стекло, 50 мл.
избранное сравнить
Крем для обуви Shoe Cream TARRAGO, цветной, банка стекло, 50 мл.
(1889)
В наличии
234 руб.
Акция!
-10%
Крем для обуви Brillant SOLITAIRE, тюбик с губкой, цветной, 75 мл.
избранное сравнить
Крем для обуви Brillant SOLITAIRE, тюбик с губкой, цветной, 75 мл.
(155)
В наличии
400 руб.360 руб.
Получайте последние новости нашего магазина
Контакты
г. Москва, ул. Енисейская, д. 46, корп. 2, офис 106.
+7(495) 790-36-348-800-770-04-25
Время работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб-Вс: 10:00-18:00
info@maggut.ru
Разделы
Соцсети
Яндекс цитирования Оцените качество магазина на Яндекс.Маркете. Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете
Оплата
Наличные (оплата при получении)Оплата банковской картой при полученииОплата с САЙТА банковскими картами без комиссий (предоплата)перевод на карту UniCredit Bank (предоплата) КЭШБЭК 3%перевод на карту Сбербанка (предоплата)Оплата на расчетный счет Сбербанка (предоплата для физических лиц)Оплата по счету для юр.лиц (предоплата)Оплата с сайта без комиссий для корректированных заказов
© 2009 - 2020г. Правообладателем всех материалов, размещенных на данном ресурсе, является администрация сайта "Магия Гуталина". Любое использование либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается лишь с письменного разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: https://maggut.ru ВНИМАНИЕ! Предложения на сайте не являются публичной офертой (определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ) и несут справочный характер . До оплаты удостоверьтесь во всей важной для вас информации.
0 0 руб.